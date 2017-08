Zeugen riefen die Polizei zu einem Streit in der Genthiner Straße, an dem laut ihren Angaben rund 30 Personen beteiligt waren. Als die Beamten eintrafen, hatten sich laut den Zeugen jedoch die meisten davon schon entfernt. Vor Ort fanden die Polizisten einen schwer verletzten Mann, eine Beamtin leistete erste Hilfe. Der Mann musste im Krankenhaus notoperiert werden.

Ein zweiter Schwerverletzter lag in der nahen Potsdamer Straße. Er hatte eine Stichverletzung am Oberschenkel und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Die Ermittler nahmen einen Tatverdächtigen vor Ort fest und sicherten Spuren. Er kam am selben Abend wieder frei, nachdem seine Personalien aufgenommen worden waren. Art, Umfang und Anlass der Auseinandersetzung sind derzeit noch unbekannt. (Tsp)