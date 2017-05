Ein Mann verletzte zwei Brüder in Wedding Donnerstagabend mit einem Messer. Zuvor waren die Brüder im Alter von 34 und 37 Jahren mit einem 36-Jährigen am Leopoldplatz in Streit geraten. Es folgte eine Schlägerei, bei der der Mann ein Messer zog und die anderen beiden Männer laut Zeugenaussagen verletzte. Die Zeugen alarmierten Polizei und Rettungskräfte.

och während der Sachverhaltsaufnahme konnte der Tatverdächtige wiedererkannt und festgenommen werden. Er wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung dem Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 überstellt. Die Brüder wurden in ein Krankenhaus gebracht und verblieben stationär. Beide befinden sich derzeit außer Lebensgefahr.