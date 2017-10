Auf den Berliner Bahnhöfen kehrt nach dem Sturm "Herwart" langsam Normalität ein. Wie beim vorangegangenen Orkan Xavier hatte die Bahn den Verkehr in Norddeutschland und im Berliner Raum eingestellt.

Die Strecke nach Hamburg soll gegen 15 Uhr wieder frei sein, teilte die Bahn am Vormittag mit. Am Morgen war noch 14 Uhr genannt worden. Auf den Strecken nach Leipzig, Dresden und Hannover fahren seit Montag früh einzelne Züge.

Bei der Berliner S-Bahn rollt es wieder weitgehend normal, nur auf der S5 besteht weiterhin Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Strausberg Nord und Mahlsdorf im 20-Minuten-Takt. Dort war am Sonntagmorgen eine S-Bahn gegen einen Baum gefahren und entgleist.

Nach Angaben der Feuerwehr haben die Schäden durch "Herwart" längst nicht das Ausmaß wie bei "Xavier". Fast alle Einsätze konnten am Sonntag abgearbeitet werden, nach Xavier hatte dies Tage gedauert.

Die Deutsche Bahn veröffentlichte Montag früh eine Liste, welche Linien im Fernverkehr wieder rollen:

Diese Fernverkehrslinien fahren noch nicht:

Linie 15 (Frankfurt(M) - Erfurt – Berlin) fällt am Montag auf dem Gesamtlaufweg aus

Linie 16 (Frankfurt/M - Hannover - Berlin) fällt am Montag auf dem Gesamtlaufweg aus

Linie 27 (Prag - Dresden - Berlin - Hamburg) fallen zwischen Dresden und Hamburg aus

Linie 32 (Köln - Dortmund - Hannover - Berlin) fallen auch am Montag auf dem Gesamtlaufweg aus

Diese Fernverkehrslinien fahren wieder ab Montagmorgen:



Linie 3 (München - Frankfurt/M - Berlin)

Linie 10 (Köln - Hamm - Hannover - Berlin)

Linie 11/12 (Basel SBB/München - Mannheim - Kassel-Wilhelmshöhe - Berlin)

Linie 28 (München - Nürnberg - Leipzig - Berlin - Hamburg)

Linie 77 (Amsterdam - Bad Bentheim - Hannover - Berlin)