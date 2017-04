Ein junger Mann hatte im Dezember einer 14-Jährige ihr Handy geraubt. Die Berliner Polizei veröffentlichte nun Bilder eines Tatverdächtigen.

Der Mann sprach die Jugendliche am 2. Dezember gegen 18 Uhr auf dem Verbindungsweg zu ihrem Wohnhaus in der Prierosser Straße in Rudow an. Zuvor hatte er sich von einer dreiköpfigen Gruppe gelöst. Er stellte der 14-Jährigen verschiedene Fragen, bis sie zur Beantwortung einer solchen Frage ihr Handy herausholte. In diesem Moment soll der Tatverdächtige gegen ihre linke Schulter geschlagen und ihr das Mobiltelefon aus der Hand gerissen haben. Anschließend flüchtete er zurück in Richtung Prierosser Straße, wo die drei anderen stehen geblieben waren. Von dort flüchtete er mit einem aus der Gruppe weiter in Richtung Köpenicker Straße.

Die Kriminalpolizei sucht nun mit Bildern nach dem Tatverdächtigen und den Zeugen. Bislang konnte nicht ermittelt werden, welcher der abgebildeten jungen Männer der Tatverdächtige ist. Die Kriminalpolizei fragt daher:

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Personen sowie deren Aufenthaltsorten machen?

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Raubkommissariat der Direktion 5 in der Jüterboger Straße in Berlin-Kreuzberg unter den Rufnummern (030) 4664-573100 und 4664-573110 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (Tsp)

Foto: Polizei Berlin

