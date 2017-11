Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montag gegen 15.45 Uhr in der Donaustraße in Neukölln. Nach Aussage der 87-jährigen Frau wurde sie überfallen, kurz nachdem sie ihr Wohnhaus betreten hatte. Als sich hinter ihr gerade die Haustür schloss, klopfte jemand von außen. Sie stellte ihre Handtasche ab und öffnete die Tür. In diesem Moment sei ein unbekannter Mann durch die Tür gestürmt, direkt zu ihrer Handtasche und soll sie an sich genommen haben.

Als sich die Seniorin dem Dieb in den Weg stellte, soll er sie grob zu Boden gestoßen haben. Mit der Beute flüchtete er in unbekannte Richtung. Die 87-Jährige blieb unverletzt. (Tsp)