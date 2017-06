Mittwochmorgen hat ein BVG-Bus der Linie M44 in der Hermannstraße in Neukölln an der Ecke Juliusstraße Feuer gefangen. Der Fahrer hielt an, nachdem er auf Rauchentwicklung im Motorraum aufmerksam geworden war, und ließ alle Fahrgäste aussteigen. Um 8.58 Uhr ging ein Notruf bei der Berliner Feuerwehr ein. Diese konnte die Flammen bald darauf löschen. Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge wurde eine Person ins Krankenhaus gebracht.

Der Bus ist inzwischen abgeschleppt und befindet sich auf dem Weg in eine Werkstatt der BVG, wie Sprecherin Petra Reetz mitteilte. Die Hermannstraße ist zwischen der Juliusstraße und der Glasower Straße allerdings wegen der Aufräumarbeiten voll gesperrt.

Was genau den Brand verursacht hat, müssen jetzt die Techniker der BVG klären, sagte Reetz. Motoren saugen beim Betrieb Dreck an, erklärte die Sprecherin. Möglich sei daher zum Beispiel, dass ein Funke beim Anfahren angesaugten Staub und Blätter entzündet habe.