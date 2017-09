In Neukölln wurden am Montagnachmittag zwei Fahrkartenkontrolleure der BVG angegriffen und leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielten die 20- und 22-jährigen Mitarbeiter, die in Zivil unterwegs waren, gegen 17.20 Uhr auf dem U-Bahnhof Hermannplatz einen mutmaßlichen Schwarzfahrer fest und alarmierten die Polizei. Der Festgehaltene beschimpfte den 20-jährigen Kontrolleur. Plötzlich kamen vier unbekannte Männer hinzu und versuchten, den Mann zu befreien. Sie sollen die beiden Kontrolleure geschlagen, getreten und gekniffen haben.

Zeitgleich versammelten sich rund 20 bis 25 Personen um das Geschehen und feuerten die Angreifer an. Weitere BVG-Mitarbeiter in Uniform kamen dazu und wurden ebenfalls angegriffen, die Täter verletzten einen 36-Jährigen dabei leicht. Auch der 20-jährige Kontrolleur erlitt leichte Verletzungen. Dem festgehaltenen Mann gelang die Flucht. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Immer wieder kommt es im Umfeld des U-Bahnhof Hermannplatz zu Gewalttaten und Diebstählen. Der Berliner Senat zählte den Bahnhof zuletzt zu den Top drei der gefährlichsten Berliner Stationen. Tsp