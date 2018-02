Ende 2016 und Anfang 2017 wurde der Betreiber der Berlin-Neuköllner Buchhandlung "Leporello", Heinz Ostermann, bereits Opfer politisch motivierter Anschläge. Donnerstagfrüh gegen 2.40 Uhr ging nun sein Wagen in der Karl-Elsasser-Straße in der Nähe seines Wohnorts im Stadtteil Britz in Flammen auf. "Ich wurde von der Polizei geweckt", sagte Ostermann am Donnerstag.

Die Feuerwehr löschte den Brand zwar, das Fahrzeug brannte jedoch komplett aus. Die Polizei geht von einem rechtsextremistischen Hintergrund aus, der Staatsschutz ermittelt.

Im Herbst 2016 schloss sich Ostermann im Nachklang zu der Berliner Landtagswahl mit seiner Buchhandlung der Initiative "Neuköllner Buchläden gegen Rechtspopulismus und Rassismus" an und hielt in diesem Rahmen auch eine Veranstaltung in den Räumlichkeiten der Buchhandlung ab. Im Dezember 2016 wurden die Fensterscheiben der Buchhandlung durch Steinwürfe beschädigt, "im Januar brannte mein Auto vor meiner Haustüre", berichtet Ostermann. Bis Donnerstagnacht sei es jetzt länger ruhig gewesen.