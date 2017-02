Ein Mann hat am 25. Oktober Geld aus der Kasse eines Hotels in Buckow geraubt und die Angestellte mit einer Schusswaffe und einem Messer bedroht. Er betrat gemeinsam mit zwei maskierten Komplizen das Hotel in der Rudower Straße gegen ein Uhr früh und zwang die 27-Jährige sich auf den Boden zu legen. Anschließend flüchteten die Männer mit der Beute.

Die Kriminalpolizei fragt:



- Wer kann Angaben zur Identität des abgebildeten Mannes machen?

- Wer kann Angaben zur Tat und/oder den Mittätern sowie deren Aufenthalt machen?

Hinweise nimmt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 in der Jüterboger Straße 4 in Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664 – 573

Foto: Polizei Berlin