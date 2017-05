Ein 17-Jähriger und ein 24-Jähriger, beide als Intensivtäter bekannt, versuchten Dienstagnachmittag kurz vor 17 Uhr in ein Juweliergeschäft in der Karl-Marx-Straße auszurauben. Sie zertrümmerten mit einem Hammer mehrere Vitrinen und nahmen den Schmuck heraus. Sie vernebelten dann den Laden mit einem Feuerlöscher und wollten fliehen. Sie rannten aus dem Geschäft zu einem Fluchtauto. Der Inhaber des Ladens und ein Angestellter konnten sie aber am Einsteigen hindern. Die Räuber flüchteten zu Fuß, da schnitten ihnen aber Passanten, die das Geschehen beobachtet hatten, den Weg ab. Die Tatverdächtigen wurden den alarmierten Polizisten übergeben. (Tsp)