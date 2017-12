Am 7. Oktober 2017 soll eine Gruppe von Männern einen Mann am U-Bahnhof Johannisthaler Chausee ins Gleisbett gestoßen haben. Das Opfer erlitt eine Platzwunde und diverse Hämatome, die langanhaltende Schmerzen nach sich zogen. Nun sucht die Polizei mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen und bittet um Mithilfe:

. Wer kennt die Abgebildeten und/oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen?

. Wer hat die Tat beobachtet und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet?

. Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Der erste Tatverdächtige, Foto Nr. 2. Foto: Polizei Berlin

Nach Angaben der Polizei soll es am 7. Oktober gegen 22:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung von Gruppen auf dem U-Bahnhof in Gropiusstadt gekommen sein. Die Hintergründe der Auseinandersetzung zwischen einer vierköpfigen und einer etwa siebenköpfigen Gruppe von Männer sind unklar. Einer der Beteiligten schubste hierbei einen 32-Jährigen ins Gleisbett und schlug dort auf ihn ein. Zeugen berichteten später der Polizei, dass sich der Mann kurzfristig auf der abgeschirmten Stromschiene abstützte. Erst als Passanten laut nach der Polizei riefen, entfernte sich die siebenköpfige Gruppe unerkannt aus dem U-Bahnhof. Mit Hilfe eines 29-jährigen Zeugen gelang es dem 32-Jährigen, zurück auf den Bahnsteig zu klettern. Er erlitt zwei Platzwunden im Gesicht, die von Rettungskräften vor Ort behandelt wurden. Ein weiterer Begleiter im Alter von 21 Jahren erlitt ebenfalls eine leichte Gesichtsverletzung.

Der zweite Tatverdächtige. Foto: Polizei Berlin

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 5, Friesenstraße 16 in Berlin-Kreuzberg unter der Rufnummer (030) 4664-573300 oder (030) 573318 (innerhalb der Bürodienstzeiten) oder (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per Fax (030) 4664-573399, die Internetwache unter dem Link https://www.internetwache-polizei-berlin.de/ oder eine andere Polizeidienststelle. (Tsp)