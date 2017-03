Zwei Kinder sind am Sonnabendnachmittag bei Verkehrsunfällen in Britz und in Wilhelmsruh schwer verletzt worden. Ein sechsjähriger Junge und ein drei Monate alter Säugling kamen in die Klinik.

Der erste Unfall passierte auf der Buschkrugallee in Britz: Ein sechsjährige Junge betrat vom Gehweg aus die Fahrbahn und wurde von einem Kia eines 56-jährigen Fahrers erfasst. Das Kind kam mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Zu dem zweiten Verkehrsunfall kam es kurz nach 16 Uhr: Ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr auf der Hauptstraße Richtung Schillerstraße und kollidierte mit dem Ford einer 23-Jährigen. Sie kam aus der Lessingstraße und hätte die Vorfahrt beachten müssen. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der in dem Ford in einer Kindersitzschale liegende dreimonatige Säugling Schnittwunden im Gesicht. Rettungssanitäter brachten das Kind zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Die 23-Jährige und der Mercedes-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie mussten lediglich ambulant behandelt werden. (Tsp)