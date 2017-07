Mit Bildern aus einer Überwachungskamera erhofft sich die Polizei Berlin Hinweise zu zwei Männern zu bekommen, die in dringendem Verdacht stehen, am 4. Februar 2017 einen schweren Raub in Buckow begangen zu haben. Gegen 22.10 Uhr hielten sich die beiden Männer zu Geschäftsschluss als letzte Kunden in einem Supermarkt im Wildhüterweg auf. An der Kasse bedrohten sie eine 50 Jahre alte Kassiererin mit einer Pistole und forderten zunächst von ihr, ihnen die Kasse zu öffnen, aus der sie Geld entnahmen. Anschließend zwangen sie die Frau, unter Vorhalt der Waffe, sie in einen Hinterraum zu führen, wo sie noch zwei weitere Mitarbeiter des Geschäfts bedrohten. Aus einem Tresor entnahm das Duo weiteres Bargeld und flüchtete dann durch die Notfalltür in unbekannte Richtung.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter ist etwa 170 cm groß, etwa 25 Jahre alt, hat eine schlanke, sportliche Figur und lauf Polizei ein arabisches/südländisches Aussehen. Er hat einen leichten Vollbartansatz und trug zur Tat dunkle Oberbekleidung.

Der zweite Täter ist etwa 168 cm groß, ebenfalls etwa 25 Jahre alt und hat ebenfalls ein "arabisches/südländisches Aussehen". Zur Tat trug er eine dunkelblaue Jacke im linken vorderen Brustbereich mit Aufschrift der Versandfirma „Hermes“.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei der Direktion 5, 10965 Berlin-Kreuzberg, Jüterboger Straße 4, unter der Telefonnummer: (030) 4664 - 573100 (innerhalb der Bürodienstzeit) oder (030) 4664 - 571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.