Nach Angaben der Polizei wurde auf der Sonnenallee ein Moped von einem Baufahrzeug erfasst. Der Mopedfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch noch am Unfallort starb. Schwere Verletzungen erlitt zudem ein Kind, das hinter dem Mann auf dem Moped saß. Es wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Weitere Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizeipressestelle am Abend nicht nennen. (Tsp)