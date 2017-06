Ein Radfahrer ist Dienstagnacht in Neukölln schwer verletzt worden, weil ein 51-jähriger Autofahrer ohne zu schauen unvermittelt die Fahrertür öffnete. Der 56 Jahre alter Radler fuhr auf der Hermannstraße in Richtung Kienitzer Straße und wollte an dem parkenden Wagen vorbeifahren. Er konnte nicht mehr bremsen und stieß gegen die Türe. Beim Sturz erlitt er schwere Kopfverletzungen.

Das Unfallauto, ein Porsche Cayenne, hatte nach Angaben der Berliner Polizei ein diplomatisches Kennzeichen. Zur Botschaft welchen Landes das Fahrzeug gehörte, wollte die Polizeipressestelle allerdings keine Auskunft geben. Nach Informationen der "B.Z." soll es sich um einen Wagen der Botschaft Saudi-Arabiens handeln.

In Berlin - Hauptstadt einer 80-Millionen-Republik und Standort hunderter Botschaften und Vertretungen internationaler Organisationen - waren Diplomatenautos 2016 in 22.816 registrierte Ordnungswidrigkeiten verwickelt. Davon waren 60 Verkehrsunfälle, bei denen es drei schwer und 25 leicht Verletzte gab.

2015 war die Zahl der Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung mit 24.118 noch deutlich höher. Damals waren unter den Verstößen 79 Verkehrsunfälle. Dabei wurden 25 Menschen verletzt. In 50 Fällen lag sogar ein Verdacht auf Unfallflucht vor.

Am häufigsten fielen vergangenes Jahr Vertreter der Botschaften Chinas (735), Russlands (697), Saudi-Arabiens (683), Ägyptens (655) und der USA (629) wegen Ordnungswidrigkeiten auf. Meistens gab es Knöllchen wegen Falschparkens und zu hoher Geschwindigkeit.

2015 war die Reihung ähnlich. Da stand Saudi-Arabien aber mit 1340 Fällen mit Abstand auf Platz eins, gefolgt von Russland (812), Ägypten (723), China (670) und Litauen (591).

Die Zahl der durch Diplomatenautos verursachten Ordnungswidrigkeiten ist erstmals seit mehreren Jahren wieder Rückläufig. 2012 überstieg die Anzahl der registrierten Verstöße erstmals die 20.000. Der Rekordwert war dann vor zwei Jahren mit den erwähnten 24.118 Fällen erreicht. Das geht aus Zahlen der Berliner Polizei hervor und der Senatsverwaltung für Inneres hervor.

Vor allem Saudi-Arabien hat sich bei den Verstößen stark gebessert. Grafik: Fabian Bartel/Tsp

Diplomatische Immunität schützt vor Strafen

Aufgrund der diplomatischen Immunität - festgelegt im Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen von 1961 - haben Vertreter ausländischer Regierungen in Berlin aber weder Strafen noch Prozesse zu fürchten. In besonders schwerwiegenden Fällen kann Deutschland Diplomaten lediglich zur "Persona non grata" erklären und des Landes verweisen. Ob dann gegen sie in ihrem Heimatland ein Verfahren eingeleitet wird, obliegt den dortigen Behörden.

Weil die Staatsanwaltschaft regelmäßig die Verfahren einstellen muss, entgehen der Stadt jährlich mehrere hunderttausend Euro an Bußgeldern. Das Auswärtige Amt richtet immer wieder Schreiben an die Botschaften, in denen Mitarbeiter dazu aufgefordert werden, sich an die deutschen Gesetze zu halten.