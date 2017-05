Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Prenzlauer Berg wurde ein 82-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Er hat nach Polizeiangaben gegen 16.30 Uhr die Wisbyer Straße an einer Fußgängerfurt überquert, als ihn ein 32-jähriger Motorradfahrer, der in Richtung Schönhauser Allee unterwegs war, erfasste.

Der Harley-Davidson-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der 82-Jährige kam mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. (Tsp)