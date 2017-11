Am Dienstagabend kam es in der Prenzlauer Berger Winsstraße gegen 19:15 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die alarmierten Rettungskräfte konnten das Feuer löschen, die Wohnung ist aufgrund der Verrußung jedoch vorerst nicht bewohnbar. Der 39-jährige Wohnungsmieter wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt nun, ob eine brennende Kerze den Brand verursacht hat.