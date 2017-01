Feuerwehrleute fanden Donnerstagnachmittag bei Löscharbeiten in einer Gartenlaube in Heinersdorf die Leiche eines Mannes. Die Polizei nimmt an, dass es sich dabei um den 74 Jahre alten Nutzer der Laube handelt.

Die Feuerwehr wurde gegen 16 Uhr in die Kleingartenanlage in der Tino-Schwierzina-Straße gerufen. Die Brandursache ist noch unklar.