Gegen 19.30 Uhr wurden am Samstagabend Beamte der Polizei Berlin zur Achillesstraße im Berliner Bezirk Pankow gerufen. Nach Aussagen eines 34-Jährigen, soll es in einer Toilette einer Ladenpassage zwischen ihm und einem 43-Jährigen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf er mehrere Faustschläge erhalten hatte. Als die Polizisten den Angreifer dingfest machen wollten, kam es zu Unmutsäußerungen durch seine Lebensgefährtin und zwei weiteren Begleitern, den Einsatzkräften gegenüber.

Weitere Beamte, die unterstützend eingreifen wollten, wurden hierbei von dem 42-jährigen Bruder der Frau attackiert. In diesem Handgemenge strauchelte ein Polizeikommissar, fiel zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Hierbei entriss ihm der Angreifer das Reizstoffsprühgerät und setzte dies gegen die Uniformierten ein. Nach weiteren Faustschlägen und Tritten gegen die Beamten konnte der Angreifer überwältigt und eine Handfessel angelegt werden.

Bei den Handgreiflichkeiten wurden zwei weitere Beamte leicht verletzt. Der Polizeikommissar kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 34-jährige Anzeigende wurde ebenfalls leicht verletzt. Das Quartett, teilweise alkoholisiert und unverletzt, erwartet nun mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung, Widerstand und der Versuch der Gefangenenbefreiung. Die Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Polizeidirektion 1 dauern an. (Tsp)