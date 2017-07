In der Nacht zum Mittwoch wurde ein 32-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Pankow schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hätten Zeugen beobachtet, wie eine 46-jährige Autofahrerin gegen 22.10 Uhr auf der Mühlenstraße in Richtung Breite Straße fuhr. An der Ecke Mühlenstraße/ Florastraße wollte sie nach links abbiegen, dabei übersah die Frau den entgegenkommenden Simson-Fahrer. Durch den Zusammenstoß erlitt der Mann Verletzungen an Armen und Beinen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Tsp