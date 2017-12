Am Mittwochmittag kam es in Niederschönhausen zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer.

Gegen 18.30 fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Chevrolet in der Blankenburger Straße in Richtung Dietzgenstraße und wollte kurz vor der Einmündung Buchholzer Straße wenden. Dabei stieß er mit einem 18-jährigen Motorradfahrer zusammen, der sich bei dem Sturz schwer verletzte. Er kam mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Blankenburger Straße war zwischen Siegfriedstraße und Buchholzer Straße bis 20.20 Uhr gesperrt.