Zwischen Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft in der Treskowstraße in Niederschönhausen gab es am Donnerstagvormittag einen Streit bei dem "möglicherweise auch Stichwaffen" im Spiel waren, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Danach hat sich einer der Beteiligten in einem Zimmer eingeschlossen und die Messer nach ersten Erkenntnissen wohl mitgenommen, heißt es bei der Polizei. Daraufhin forderte die alarmierte Polizei das Sondereinsatzkommando (SEK) an. Weitere Informationen in Kürze. (Tsp)