Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer heute Vormittag in Buch, erlitt der Radler schwere Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 78-Jährige gegen 9.40 Uhr mit ihrem Suzuki in der Max-Burghardt-Straße in Richtung Karower Chaussee und erfasste den 77 Jahre alten Radfahrer, der auf dem Radweg der Karower Chaussee unterwegs war.

Der Radfahrer prallte gegen die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn wo er nach Zeugenangaben zunächst bewusstlos liegen blieb. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Schwerverletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Tsp