Heute Vormittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Heinersdorf, bei dem ein Kleinkind lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Ersten Ermittlungen der Berliner Polizei zufolge soll der Vierjährige gemeinsam mit seiner 37 Jahre alten Mutter gegen 9.40 Uhr bei Rot die Romain-Rolland-Straße überquert haben. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der Busspur rechts an den staubedingt haltenden Fahrzeugen vorbei. Auf der Fußgängerfurt kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Außenspiegel des BMW und dem Kopf des Kindes.

Hierbei erlitt der Junge die schweren Verletzungen und kam zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik. Die Mutter erlitt einen Schock und wurde ebenfalls stationär aufgenommen. Der BMW-Fahrer stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens, so dass er ambulant am Unfallort behandelt wurde. (Tsp)