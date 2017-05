In der Conrad-Blenkle-Straße, zwischen Velodrom und Volkspark Friedrichshain, wurde Mittwochmorgen eine Weltkriegsbombe gefunden. Das teilte die Berliner Polizei via Twitter mit. Spezialkräfte sind vor Ort, die Bombe kann laut der Polizei allerdings gefahrlos abtransportiert werden und "wird in Kürze zu unserem Sprengplatz gefahren", heißt es auf dem Polizei-Twitteraccount. Es gab laut einem Polizeisprecher keine Evakuierung umliegender Gebäude. Die Bombe wurde bei Schachtarbeiten entdeckt. (Tsp)