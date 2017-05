Die Tat ereignete sich in den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags in Prenzlauer Berg, teilte die Polizei mit. Eine 36-jährige Frau gab an, dass sie gegen 5 Uhr mit ihrem Fahrrad die Kreuzung Landsberger Allee/Petersburger Straße überquerte, als sie das Türschlagen eines Autos und dann ein Zischen wahrnahm. Anschließend verspürte sie ein Brennen in den Augen.

Rettungskräfte versorgten die Frau ambulant. Die Polizei ermittlet, ob der Fahrer des Wagens in Zusammenhang mit der gefährlichen Körperverletzung steht.

Schon mehrfach ist es in den vergangenen Monaten zu Säure-Attacken auf Frauen gekommen. In sechs Fällen seit Dezember 2016 spritzte ein Radfahrer Frauen eine Flüssigkeit ins Gesicht. In vier Fällen handelte es sich um Batteriesäure. Die Polizei hat im März eine Ermittlungsgruppe "Säure" gegründet.