Die Polizei hat nach einer gefährlichen Körperverletzung auf dem U-Bahnhof Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg eine Fotofahndung eingeleitet.

Am 1. Januar 2017 haben mehrere Männer einen 18- und einen 24-Jährigen attackiert. Es begann damit, dass eine Frau aus einer Gruppe heraus am Bahnsteig verbal belästigt worden sein soll. Ein 18 Jahre alter Mann soll sich daraufhin schützend vor sie gestellt haben und sei daraufhin von einem der Männer aus der Gruppe angegriffen worden. Ein 24-jähriger Zeuge wollte dem jüngeren Mann helfen. Der Angreifer attackierte daraufhin auch ihn. Da kamen drei weitere Männer hinzu, die den ersten Angreifer unterstützten.

Bevor sich die Verdächtigen entfernten, warf einer noch eine Bierflasche in das Gesicht des 24-Jährigen. Die beiden angegriffenen Männer hatten Gesichtsverletzungen erlitten und mussten zu Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Noch mehr Fotos der Tatverdächtigen finden Sie hier.

Die Kriminalpolizei fragt:

- Wer kennt die abgebildeten Personen?

- Wer kann Angaben zu ihrer Identität oder Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 in der Straße Am Nordgraben 7 in Reinickendorf unter der Telefonnummer (030) 4664 – 17 33 00 (zu Bürodienstzeiten), (030) 4664 – 17 11 00 (außerhalb der Bürodienstzeit), per E-Mail dir1k33@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Foto: Polizei Berlin

Foto: Polizei Berlin

Foto: Polizei Berlin