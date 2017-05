Nach ersten Informationen der Polizei hat es am Donnerstag ein zweites Tötungsdelikt in Reinickendorf gegeben. "Es wurde eine tote Frau in einer Wohnung gefunden. Wir gehen derzeit von einer Beziehungstat aus", sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel.

Der Tatort soll sich im Bereich der Straße An der Wildbahn befinden. Derzeit ist die Polizei mit einem schwerbewaffnetem Großaufgebot vor Ort und sucht nach dem Täter. Wer die Beamten alarmiert hat, ist derzeit noch unklar.

Es ist das zweite Tötungsdelikt innerhalb weniger Stunden im Bezirk Reinickendorf. In der Nacht zu Donnerstag wurde eine 19-Jährige tot in einer Grünanlage im Ortsteil Waidmannslust entdeckt. Ein Tatverdächtiger wurde wenig später festgenommen und von der Mordkommission verhört. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird somit ausgeschloßen.

Mehr in Kürze.