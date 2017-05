Ein Unbekannter hat eine 71-Jährige gegen 20.15 Uhr beim Aufschließen der Eingangstür eines Hauses in der Scharnweberstraße in den Hausflur gestoßen und ihre Halskette gestohlen. Anschließend habe er sie nochmals gestoßen, so dass die Frau gegen Briefkästen und einen Heizkörper stieß. Das gab die Polizei bekannt. Die Frau erlitt eine stark blutende Kopfplatzwunde. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte in eine Klinik, in der sie stationär verbleibt. Dem Räuber gelang mit der Beute die Flucht. AG