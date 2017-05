Spezialkräfte der Berliner Polizei haben am Samstagabend in Neukölln einen Tatverdächtigen für die Tötung einer Frau in Heiligensee gefasst. Das teilte die Polizei am Sonntagmittag mit. Der 32-Jährige soll am Donnerstag seine drei Jahre ältere Lebensgefährtin in Heiligensee getötet haben. Zuvor soll der aus Bosnien stammende Mann den Sohn seiner Lebensgefährtin gefesselt und eingeschlossen haben.

Am Donnerstagabend hatten mehrere Hundertschaften der Polizei und Spezialkräfte des SEK den vermutlich bewaffneten Mann in der Umgebung des Tatorts in Heiligensee gesucht. Die Frau war tot in ihrer Wohnung in der Straße An der Wildbahn gefunden worden. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Gegen Edin A. soll schon mehrfach wegen häuslicher Gewalt ermittelt worden sein. Der Tatverdächtige soll illegal in Berlin gelebt haben.

Wie berichtet, hatte es am Donnerstag in Reinickendorf zwei Tötungsdelikte innerhalb weniger Stunden an Frauen gegeben. In der Nacht zu Donnerstag war eine 19-Jährige tot in einer Grünanlage im Ortsteil Waidmannslust entdeckt worden. In diesem Fall war der Tatverdächtige schnell festgenommen worden. Zwischen den Taten gibt es keinen Zusammenhang.