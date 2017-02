Die Berliner Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Chantal Isabelle Link. Die 12-Jährige hatte zuletzt am 14. Februar am S- und U-Bahnhof Wittenau gegen 16 Uhr Kontakt zu einer Freundin. Sie verabschiedete sich dann und wollte zum Alexanderplatz fahren, um dort einen Freund zu treffen. Bis 21 Uhr schickte das Mädchen noch Handynachrichten an die Freundin. Dann brach der Kontakt ab.

Die Vermisste hat eine kräftige Gestalt und lange rotgefärbte Haare. Sie trug zuletzt eine schwarze Leggings, einen roten Kapuzenpulli, blauen Blouson sowie rote Stoffschuhe.

Die Kriminalpolizei fragt:

- Wer hat Chantal seit dem Abend des 14.02.2017 gesehen?

- Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

- Wer kann Angaben zu möglichen Kontaktpersonen von Chantal machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle der Kriminalpolizei in der Keithstr. 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, E-Mail: vermisstenstelle@polizei.berlin.de, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.