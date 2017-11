Nach Polizeiangaben vom Sonnabendmittag soll ein Mercedes gegen 20.10 Uhr im Berliner Ortsteil Reinickendorf kurz vor der S-Bahnbrücke im Wilhelmsruher Damm an einer Bushaltestelle auf den Gehweg gefahren sein. Der Wagen touchierte zunächst einen haltenden Bus am Heck und rammte dann einen geparkten Roller. Anschließend soll der Wagen mit hoher Geschwindigkeit weiter über den Gehweg gefahren sein, so dass sich mindestens sieben Passanten in Sicherheit bringen mussten. Verletzt wurde niemand. Dann fuhr der Fahrer wieder zurück auf die Straße, wendete an einem Mittelstreifendurchlass, fuhr auch dort über den Gehweg und flüchtete dann rechts in den Dannenwalder Weg.

In der Nacht war nicht ausgeschlossen worden, dass es sich um einen gezielten Anschlag handeln könnte. Der Mercedes war von einem aus Marokko stammenden Mann gemietet worden. Dies hatte die Polizei schnell ermitteln können, da sich die Passanten das Kennzeichen gemerkt hatten. "Wir hatten in der Tat zwischenzeitlich die Befürchtung, dass es sich um einen versuchten Terroranschlag handeln könnte", sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Polizeiangaben sei der Mercedes aber auf den Gehweg gefahren, um einen Zusammenstoß mit einem wendenden Auto zu vermeiden. Dies habe sich jedoch erst am Morgen herausgestellt. Nach dem Fahrer des Autos und nach dem Wagen wird noch gesucht. "Vermutlich um einen Zusammenstoß mit dem wendenden Auto zu verhindern, wich der Fahrer des Mercedes nach rechts aus", teilte die Polizei mit.



Sicherheitskreise hatten bereits am Morgen keine Anzeichen für einen islamistischen Terroranschlag mehr gesehen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 35 Jahre alten Marokkaners, der das Fahrzeug gemietet hatte, wurde dem Vernehmen nach weißes Pulver gefunden, das möglicherweise Kokain sein könnte, weshalb eine Fahrt unter Drogeneinfluss möglich sei. Der Mieter des Fahrzeugs sei seit dem Jahr 2000 in Deutschland gemeldet und nicht näher polizeilich bekannt, er habe lediglich vor längerer Zeit seinen Pass als verloren gemeldet. Ermittler würden nun auch mithilfe der GPS-Ortung in dem Mietwagen versuchen, die Fahrt zu rekonstruieren.

Nach dem Auto und dem Fahrer wird weiter gesucht



Nach Angaben des Polizeipräsidiums sei nicht klar, ob der Mieter des Wagens am Freitagabend auch am Steuer gesessen habe. Bei der Durchsuchung wurde er nicht angetroffen. Nach dem 35-Jährigen wird intensiv gefahndet, die Ermittlungen hatte der für politische Motive zuständige Staatsschutz übernommen. In der Umgebung des Neubaublocks im Ortsteil Gesundbrunnen warten Zivilkräfte der Polizei auf die Rückkehr des Mannes.

Bereits am Samstagmorgen hatte die Polizei auf Twitter mitgeteilt, dass Zeugen sich das Kennzeichen ablesen konnten. Daraufhin sei noch in der Nacht die Wohnung des Mannes durchsucht worden. "Beweismittel wurden sichergestellt", schrieb die Polizei. (mit dpa)