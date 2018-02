Nach Polizeiangaben hat der für politische Delikte zuständige Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Ein Zeuge bemerkte den brennenden, in der Yorckstraße abgestellten Ford-Tranporter gegen 2.50 Uhr und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Zuerst am Brandort eingetroffene Polizisten versuchten das Feuer zu löschen, was jedoch nicht gelang. Ein vor dem Wagen abgestelltes Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt. Die Ditib (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion) ist ein bundesweiter Dachverband der türkischen Moscheen und untersteht dem türkischen Staat. Möglich ist deshalb zum Beispiel eine innertürkisch motivierte Brandstiftung durch Kurden.

