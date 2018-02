In Teilen von Schöneberg sind seit 36 Stunden Telefon- und Internetverbindungen ausgefallen. Ursache ist ein gescheiterter Einbruch in eine Filiale der Berliner Sparkasse an der Grunewaldstraße. Dort hatten unbekannte Täter gegen 2.30 Uhr in einem Baustellenschacht ein Glasfaserkabel durchtrennt - wohl in der Absicht, die Alarmanlage auszuschalten. Denn anschließend versuchten die Täter in den Eingangsbereich der Sparkasse an der Ecke Münchener Straße einzudringen. Dabei lösten sie allerdings die Alarmanlage aus. Dem Vernehmen nach hatte das Durchtrennen der Kabel bei der Telekom ebenfalls Alarm ausgelöst. Als die ersten Streifenwagen des nur 200 Meter entfernten Polizeiabschnitts in der Gothaer Straße eintrafen, waren Monteure der Telekom bereits eingetroffen.