In der Nacht zu Dienstag gab es eine Explosion in Schöneberg. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich nach Angaben mehrerer Bewohner zweier Mehrfamilienhäuser in der Wormser Straße kurz nach Mitternacht ein lauter Knall und ein Feuerschein war zu sehen. Mehrere Fensterscheiben der Wohnhäuser wurden durch die Explosion zerstört.

Die Explosion ereignete sich nach ersten Erkenntnissen auf dem Gehweg - Polizisten fanden dort Reste, die offensichtlich von dem explodierten Gegenstand stammen. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Tsp