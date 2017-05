Eine 20-Jährige zog sich schwere Verletzungen am ganzen Körper zu, als sie Sonntagabend gegen 21.15 Uhr die Tauentzienstraße in Schöneberg bei Rot überquerte und von einem Auto erfasst wurde. Der Unfall ereignete sich an der Ecke Ansbacher Straße, direkt am KaDeWe. (Tsp)