Nach Angaben des Mannes hätte es gegen 22.50 Uhr an seiner Wohnungstür in der Kurfürstenstraße geklingelt. Als er die Tür geöffnet hatte, sei er von zwei Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht worden. Die beiden Männer hätten sich in die Wohnung gedrängt und binnen Sekunden das Portemonnaie mit einer geringen Bargeldsumme sowie eine Tasche entwendet. Der Mieter war den Flüchtenden anschließend noch bis auf die Straße hinterher gelaufen und hatte dann die Polizei verständigt. Er blieb körperlich unverletzt. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.