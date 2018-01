In Berlin-Schöneberg hat sich ein Unglück ereignet. Eine Radfahrerin sei am Dienstagmorgen von einem Lastwagen erfasst worden und ums Leben gekommen, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Der Unfall geschah um 6.40 Uhr. Weitere Details zum Hergang waren vorerst nicht zu erfahren. "Unsere Ermittler sind vor Ort."

Die Auswirkungen werden groß sein: Die Hauptstraße "bleibt für mehrere Stunden zur Beweisaufnahme durch die Polizei" gesperrt, teilte die Verkehrsinformationszentrale mit. Betroffen sei die Hauptstraße in Richtung Langenscheidtstraße zwischen Kaiser-Wilhelm-Platz und Helmstraße. Etliche Buslinien werden umgeleitet.

"Bitte umfahren Sie weiträumig und achten Sie auf Radfahrer und Fußgänger", bat die Polizei.

Erst vor wenigen Tagen war eine junge Radfahrerin auf der Bundesallee bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Lkw hatte die 22-Jährige 30 Meter weit mitgeschleift.