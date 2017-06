Eine Sechsjährige wurde Montagnachmittag bei einem Unfall in Schöneberg schwer verletzt. Das Mädchen sei Zeuge zufolge gegen 17 Uhr plötzlich zwischen geparkten Autos auf die Albertstraße gelaufen. Sie stieß gegen einen Transporter eines 38-Jährigen, der in Richtung Ebersstraße unterwegs war. Das Kind blieb verletzt auf der Gegenfahrbahn liegen. Polizisten brachten sie in die stabile Seitenlage, worauf die Atmung wieder einsetzte. (Tsp)