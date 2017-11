Nach dem Einsturz eines Einfamilienhauses in Spandau mit mehreren Verletzten sucht die Polizei nach der Ursache für das Unglück. Ein Brandkommissariat habe die Ermittlungen übernommen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Laut Feuerwehr soll am Dienstag mit der Ursachenforschung begonnen werden. Ein Kind wurde bei dem Unglück lebensgefährlich verletzt.

Das Haus im Ortsteil Staaken war am Montagabend eingestürzt. Ein fünfjähriger Junge erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ein sieben Jahre alter Junge und die Eltern im Alter von 40 und 47 Jahren wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit 75 Einsatzkräften sowie Rettungshunden am Unglücksort.

War es eine Gasexplosion?

Das zweistöckige Haus wurde komplett zerstört. Das Gebäude sackte völlig in sich zusammen. „Durch herumfliegende Trümmerteile wurden angrenzende Häuser beschädigt“, sagte die Polizeisprecherin. Medienberichten zufolge könnte eine Gasexplosion das Unglück verursacht haben. Die Polizei bestätigte das aber nicht. (dpa)