Am Dienstag sind zwei Männer im Alter von 39 und 61 Jahren vor einem Lokal in der Nauener Straße in Streit geraten. In dessen Verlauf soll der Jüngere dem Älteren ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin der 61-Jährige nach Informationen der Polizei leblos zusammenbrach. Der 39-Jährige wurde festgenommen und in eine Gefangenensammelstelle gebracht. Ob der Mann an den Folgen der Verletzungen gestorben ist, soll eine Obduktion zeigen. (Tsp)