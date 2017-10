Am Samstagvormittag wollte der 84-jährige Mann bei grünem Ampellicht die Klosterstraße in Spandau überqueren. Eine aus Richtung Diedenhofener Straße in Richtung Sedanstraße fahrende 21-jährige Radfahrerin fuhr den Mann an. Der Senior kam mit schweren Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (Tsp)