Junggesellenabschied? Kinderstreich? Gelangweilte Fußballer? Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag den Elfmeterpunkt auf dem Kunstrasenplatz im Stadion Hakenfelde herausgeschnitten und mitgenommen - offenbar wurde der Rasen mit einem Teppichmesser malträtiert. Die Spiele des Spandauer Traditionsvereins SSC Teutonia fielen alle aus.

"So was habe ich in 40 Jahren Vereinsarbeit noch nicht erlebt", sagte am Dienstag Rainer Jannicke, Geschäftsführer des Klubs aus dem Spandauer Norden. "Sonst hatten wir höchstens mal Ärger mit Wildschweinen ... aber so was noch nicht." Wer die Täter waren, wisse er nicht - "vielleicht betrunkene Jugendliche?"

1,5 Meter mal 1,5 Meter Loch

Das Bezirksamt ist bereits mit Spezialisten vor Ort gewesen, der Rasen muss schließlich fachmännisch genäht und verklebt werden - soll ja keiner stolpern und sich verletzten. Der Elfmeterpunkt wurde übrigens auch "sehr fachmännisch" aus dem Kunstrasen geschnitten, sagt Johann Klaus, Vertretung des Fachbereichs Schul- und Sportamt Berlin. Das Loch im Rasen ist 1,5 x 1,5 Meter groß. Die Schadenssumme: "zwischen 800 und 1000 Euro", sagt Klaus.

Der Elfmeterpunkt wurde bereits ersetzt und ab Donnerstag können die Fußballer voraussichtlich wieder in ihrem Stadion trainieren.

