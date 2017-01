In Haselhorst und Nikolassee haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag zwei Geldautomaten gesprengt. Gegen 2 Uhr alarmierten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei zu einem gesprengten Gerät in einer Automatenfiliale in der Gartenfelder Straße im Spandauer Ortsteil Haselhorst. Bevor die Polizeibeamten eintrafen, waren die Täter ohne Beute geflüchtet. Die Fassade des Gebäudes wurde durch die Wucht der Detonation stark beschädigt. Etwa eine Stunde später flüchteten unbekannte Täter nach der Sprengung eines Geldausgabeautomaten in der Vorhalle des S-Bahnhofs Nikolassee ebenfalls ohne Beute. Die Polizei war von einem Sicherheitsdienst informiert worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt, ist unklar. In den vergangenen Monaten hat es eine Vielzahl derartiger Taten gegeben, in Berlin und Brandenburg bearbeitet eine Sonderkommission die Taten. Die Betreiber der Automaten haben reagiert und stellen Geräte auf, die angeblich einem Aufsprengversuch durch das Einleiten von Gas standhalten sollen. Hinweisschilder auf den Geräten sollen weitere Täter abschrecken.

