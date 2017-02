In der Nacht zu Dienstag, 23 Uhr, ist es in Wilhelmstadt zu einer Verpuffung in einer Kleingartenanlage gekommen. Die Ursache ist unklar. “Teile des Gebäudes, auch das Dach, stürzten ein”, teilte die Polizei am Dienstagvormittag mit.

Die 66 Jahre alte Frau konnte sich aus eigener Kraft aus der Ruinen retten, ihr 73 Jahre alter Ehemann wurde von der Feuerwehr aus den Trümmern befreit. Die Eheleute kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

