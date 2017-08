Ein Mann hat am 18. Juni eine 21-Jährige in Steglitz sexuell belästigt und genötigt. Die Polizei veröffentlichte nun Bilder eines Tatverdächtigen und bittet um Mithilfe.

Der Mann verfolgte die Frau, als sie gegen 4.15 Uhr vom U-Bahnhof Breitenbachplatz Richtung Steglitz lief. Er hatte die Frau bereits am U-Bahnhof beobachtet, heißt es bei der Polizei. Als die 21-Jährige bei ihrer Wohnung ankam, sprach er sie "sexuell motiviert" an, wie die Polizei mitteilte. Die junge Frau lehnte das anstößige Angebot empört ab, worauf der Unbekannte zunächst weiter ging. Als die Frau die Haustür öffnete, packte der Mann sie plötzlich und versuchte sie in den Hausflur zu drängen.

Das Opfer schaffte es, sich zu wehren und die Tür zu schließen. Der Angreifer flüchtete.

Mit den Bildern, die vor der Tat aufgezeichnet wurden, bitten die Ermittler um Hilfe bei der Suche nach dem Tatverdächtigen und Fragen:

- Wer kann Angaben zur Identität des Gesuchten und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Beschrieben wird der Unbekannte wie folgt: Etwa 190 cm groß, um die 30 Jahre alt, dickliche Statur und ein rundes Gesicht. Er hat braune Haare bis über die Stirn, trägt eine Brille und hatte zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt mit weißem Kragen, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe an.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-913402 oder per E-Mail (lka134@polizei.berlin.de) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Dieser Mann steht im Verdacht, eine 21-Jähirge sexuell belästigt und genötigt zu haben. Foto: Polizei Berlin

Foto: Polizei Berlin