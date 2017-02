Gefangene berichteten über Telefon, dass viele Feuerwehr- und Polizeiautos zu sehen seien. Wie es beim Lagedienst der Feuerdienst hieß, sei Laub in einem Lichtschacht in Brand geraten. Gegen 14.35 Uhr rückte die Feuerwehr wieder ab. Bei der Justizverwaltung hieß es, dass das Gebäude der Tischlerei betroffen war. Wie es hinter Gittern hieß, habe vermutlich ein Gefangener eine Zigarettenkippe in den Schacht geschnippt.