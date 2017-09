Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in das Polizeipräsidium eingedrungen. Über die Rückseite des Gebäudes am Platz der Luftbrücke gelangten sie in die Polizeihistorische Sammlung. Was sie dort stahlen, ist bislang noch unklar. Wieso der private Wachschutz, der für die Sicherung des Gebäudes zuständig ist, den Einbruch nicht bemerkte, ist unklar. Die Polizei hatte über den Einbruch am Montag nicht von sich aus berichtet. Am Dienstag wurde ein Bericht der "Welt" bestätigt.

In der Sammlung werden Ausrüstungsgegenstände der Polizei, aber auch Tatwerkzeuge aus diversen Kriminalfällen der vergangenen Jahrzehnte ausgestellt. Scharfe Waffen gibt es dort nicht. Im Polizeipräsidium ist auch die "Beratungsstelle Einbruchschutz" untergebracht.