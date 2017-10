Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montag gegen 22 Uhr auf dem Mariendorfer Damm. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 18-Jähriger mit einem Mercedes gegen 22 Uhr auf dem Mariendorfer Damm aus Richtung Westphalweg unterwegs. Vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit verlor er in Höhe der Eisenacher Straße die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr auf einen geparkten Caddy auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden fünf weitere Fahrzeuge, die am rechten Fahrbahnrand geparkt waren, stark beschädigt. Der 18-Jährige und zwei Insassen im Alter von 21 und 24 Jahren kamen mit schweren Verletzungen in Kliniken. Ein 16- und ein 39-Jähriger, die ebenfalls im Wagen saßen, kamen mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. (Tsp)