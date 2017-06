Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Freitag wurde ein 34-Jähriger in Tempelhof schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der Mann gegen 22.10 Uhr auf der Friedrich-Karl-Straße zwischen geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn gegangen sein, dabei übersah er vermutlich den herannahenden 34-jährigen Autofahrer. Er erfasste den Fußgänger, der schwere Kopfverletzungen erlitt und von Rettungsdiensten in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst ermittelt nun zum Unfallhergang. (Tsp)